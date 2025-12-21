"Барселона" одержала восьмую победу подряд в Ла Лиге
Футбол
- 21 декабря, 2025
- 22:35
"Барселона" одержала восьмую победу подряд в Ла Лиге, переиграв в матче 17-го тура "Вильярреал" со счётом 2:0.
Как передает Report, команды играли на стадионе "Керамика" (Вильярреал, Испания).
В качестве главного арбитра встречи выступил Хавьер Альберола Рохас.
