    "Барселона" одержала восьмую победу подряд в Ла Лиге

    Футбол
    • 21 декабря, 2025
    • 22:35
    Барселона одержала восьмую победу подряд в Ла Лиге

    "Барселона" одержала восьмую победу подряд в Ла Лиге, переиграв в матче 17-го тура "Вильярреал" со счётом 2:0.

    Как передает Report, команды играли на стадионе "Керамика" (Вильярреал, Испания).

    В качестве главного арбитра встречи выступил Хавьер Альберола Рохас.

