Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК

    Азербайджан может экспортировать шафран в США, Европу и арабские страны

    Бизнес
    • 04 марта, 2026
    • 10:37
    Азербайджан может экспортировать шафран в США, Европу и арабские страны

    Портал Azexport Центр анализа экономических реформ и коммуникаций обсудил совместные проекты по глобальному экспорту с одним из производителей шафрана в стране.

    Как сообщает Report со ссылкой на центр, главная цель встречи - налаживание совместного сотрудничества по экспорту произведенного в стране шафрана и продукции на его основе на рынки США, Европы и арабских стран.

    В ходе встречи в рамках мер по продвижению бренда Made in Azerbaijan во всем мире были обсуждены уникальные свойства абшеронского шафрана.

    Отмечено, что абшеронский шафран, выращиваемый в морском климате и на плодородных почвах, богатых йодом, имеет потенциал для конкуренции в самом высоком премиальном сегменте на мировых рынках.

    В рамках сотрудничества предусматривается расширение экспорта как сырого шафрана, так и продукции его переработки - меда, варений, косметических средств и других товаров за счет возможностей Azexport.

    На встрече была достигнута договоренность о совместных мероприятиях по адаптации продукции к требованиям целевых рынков, организации международных продаж на глобальных платформах электронной коммерции и созданию логистической цепочки.

    азербайджанский шафран Экспорт Azexport
    Azərbaycan ABŞ, Avropa və ərəb ölkələrinə zəfəran ixrac edə bilər
    Azerbaijan can export saffron to US, Europe and Arab countries
    Ты - Король

    Последние новости

    11:22

    Казахстан в феврале увеличил отгрузку нефти по БТД на 8,5%

    Энергетика
    11:16

    Экспортные доходы "Азерпамбыг" сократились почти на 36%

    АПК
    11:16

    В Азербайджане обнаружено и изъято 5 автоматов, 23 ружья

    Происшествия
    11:14

    Россия экстрадировала в Азербайджан двух разыскиваемых лиц

    Происшествия
    11:03

    В Азербайджане 9 марта пройдут выпускные экзамены для 11-х классов

    Наука и образование
    11:01

    Азербайджан обеспечивает около 40% потребления газа в Болгарии

    Энергетика
    10:58

    В Якутии произошел разлив нефтепродуктов

    В регионе
    10:55

    Кац: Любой преемник Хаменеи безоговорочно станет мишенью Израиля

    Другие страны
    10:52
    Фото

    Анар Гулиев: В Азербайджане утверждены генеральные планы для 67 из 79 городов

    Экономика
    Лента новостей