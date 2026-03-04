Азербайджан может экспортировать шафран в США, Европу и арабские страны

Портал Azexport Центр анализа экономических реформ и коммуникаций обсудил совместные проекты по глобальному экспорту с одним из производителей шафрана в стране.

Как сообщает Report со ссылкой на центр, главная цель встречи - налаживание совместного сотрудничества по экспорту произведенного в стране шафрана и продукции на его основе на рынки США, Европы и арабских стран.

В ходе встречи в рамках мер по продвижению бренда Made in Azerbaijan во всем мире были обсуждены уникальные свойства абшеронского шафрана.

Отмечено, что абшеронский шафран, выращиваемый в морском климате и на плодородных почвах, богатых йодом, имеет потенциал для конкуренции в самом высоком премиальном сегменте на мировых рынках.

В рамках сотрудничества предусматривается расширение экспорта как сырого шафрана, так и продукции его переработки - меда, варений, косметических средств и других товаров за счет возможностей Azexport.

На встрече была достигнута договоренность о совместных мероприятиях по адаптации продукции к требованиям целевых рынков, организации международных продаж на глобальных платформах электронной коммерции и созданию логистической цепочки.