ЦАХАЛ заявил о новых ударах по позициям "Хезболлах" в Бейруте

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о новой волне ударов по инфраструктуре радикальной организации "Хезболлах" в Бейруте.

Как передает Report, об этом сообщает армейская служба.

"Армия обороны Израиля начала наносить удары по объектам радикальной организации "Хезболлах" в Бейруте, подробности будут объявлены позже",- говорится в заявлении.