    Другие страны
    • 04 марта, 2026
    • 10:39
    ЦАХАЛ заявил о новых ударах по позициям Хезболлах в Бейруте

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о новой волне ударов по инфраструктуре радикальной организации "Хезболлах" в Бейруте.

    Как передает Report, об этом сообщает армейская служба.

    "Армия обороны Израиля начала наносить удары по объектам радикальной организации "Хезболлах" в Бейруте, подробности будут объявлены позже",- говорится в заявлении.

