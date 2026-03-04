ЦАХАЛ заявил о новых ударах по позициям "Хезболлах" в Бейруте
Другие страны
- 04 марта, 2026
- 10:39
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о новой волне ударов по инфраструктуре радикальной организации "Хезболлах" в Бейруте.
Как передает Report, об этом сообщает армейская служба.
"Армия обороны Израиля начала наносить удары по объектам радикальной организации "Хезболлах" в Бейруте, подробности будут объявлены позже",- говорится в заявлении.
