İsrail ordusu Beyrutda "Hizbullah"ın infrastrukturuna yeni hücumlar həyata keçirib
Digər ölkələr
- 04 mart, 2026
- 10:50
İsrail Müdafiə Qüvvələri (IDF) Beyrutda "Hizbullah" təşkilatının infrastrukturuna yeni zərbələr endirdiyini bəyan edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə IDF-nin mətbuat xidmətinin məlumatında deyilir.
"İsrail Müdafiə Qüvvələri Beyrutda "Hizbullah" təşkilatının obyektlərinə zərbələr endirməyə başlayıb, təfərrüatlar daha sonra açıqlanacaq", - bəyanatda deyilir.
