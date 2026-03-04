İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    İsrail ordusu Beyrutda "Hizbullah"ın infrastrukturuna yeni hücumlar həyata keçirib

    Digər ölkələr
    • 04 mart, 2026
    • 10:50
    İsrail ordusu Beyrutda Hizbullahın infrastrukturuna yeni hücumlar həyata keçirib

    İsrail Müdafiə Qüvvələri (IDF) Beyrutda "Hizbullah" təşkilatının infrastrukturuna yeni zərbələr endirdiyini bəyan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə IDF-nin mətbuat xidmətinin məlumatında deyilir.

    "İsrail Müdafiə Qüvvələri Beyrutda "Hizbullah" təşkilatının obyektlərinə zərbələr endirməyə başlayıb, təfərrüatlar daha sonra açıqlanacaq", - bəyanatda deyilir.

    İsrail Müdafiə Qüvvələri zərbə
    ЦАХАЛ заявил о новых ударах по позициям "Хезболлах" в Бейруте
    IDF announces new strikes on Hezbollah positions in Beirut

    Son xəbərlər

    11:31

    TəhsilPlus kartı 450 minə yaxın təhsil işçisini əhatə edəcək

    Digər
    11:31

    "Azəralüminium"un ixrac gəlirləri 48 %-ə yaxın artıb

    Sənaye
    11:30
    Foto

    Naxçıvanda hərbi sursatlar aşkar edilib

    Hadisə
    11:23

    Kənan Kərimzadə: Təhsil infrastrukturunun 90 faizi yenilənib

    Elm və təhsil
    11:23

    Ötən il işğaldan azad olunmuş ərazilərdə 36 idman yarışı baş tutub

    Fərdi
    11:16

    Elnur Məmmədov: "Bütün idman federasiyaları kütləviliyin artırılması üçün çalışırlar"

    Fərdi
    11:06

    İsrael Kats: Xameneinin istənilən varisi qeyd-şərtsiz İsrailin hədəfinə çevriləcək

    Digər ölkələr
    11:04

    Rusiya bayrağı altında LNG daşıyan tanker Aralıq dənizində yanıb

    Digər ölkələr
    11:03

    Azərbaycan Kubokunda 1/4 finalın cavab oyunlarının hakim təyinatları müəyyənləşib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti