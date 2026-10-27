Qrossi İranın nüvə obyektlərinin yoxlanılmasını tələb edib
Region
- 27 oktyabr, 2026
- 19:20
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Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin (AEBA) baş direktoru Rafael Qrossi yenidən İranın nüvə obyektlərinin yoxlanılmasını tələb edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ISNA məlumat yayıb.
"AEBA-nın baş direktoru Tehranda agentliyin ekspertlərinə ölkənin nüvə obyektlərində yoxlamalar aparmağa icazə verməsini istəyir", - məlumatda bildirilib.
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