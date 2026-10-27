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    Qrossi İranın nüvə obyektlərinin yoxlanılmasını tələb edib

    Region
    • 27 oktyabr, 2026
    • 19:20
    Qrossi İranın nüvə obyektlərinin yoxlanılmasını tələb edib

    Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin (AEBA) baş direktoru Rafael Qrossi yenidən İranın nüvə obyektlərinin yoxlanılmasını tələb edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ISNA məlumat yayıb.

    "AEBA-nın baş direktoru Tehranda agentliyin ekspertlərinə ölkənin nüvə obyektlərində yoxlamalar aparmağa icazə verməsini istəyir", - məlumatda bildirilib.

    Rafael Qrossi Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik (AEBA) İranın nüvə proqramı
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