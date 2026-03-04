Кац: Любой преемник Хаменеи безоговорочно станет мишенью Израиля

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что любой преемник верховного лидера Ирана Али Хаменеи "безоговорочно станет мишенью и будет ликвидирован".

Об этом сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ.

"Любой лидер, назначенный Ираном для продолжения плана по уничтожению Израиля, угроз против США, свободного мира и стран региона, а также для угнетения иранского народа, безоговорочно станет мишенью и будет ликвидирован", - говорится в заявлении Каца.

"Неважно, как его зовут и где он скрывается", - добавил министр.

Он также отметил, что Израиль намерен продолжать боевые действия совместно с США, чтобы "подорвать потенциал режима и создать условия для его свержения".

Напомним, в результате авиаударов США и Израиля 28 февраля в своей резиденции был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.