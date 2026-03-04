İsrael Kats: Xameneinin istənilən varisi qeyd-şərtsiz İsrailin hədəfinə çevriləcək
- 04 mart, 2026
- 11:06
İsrailin müdafiə naziri İsrael Kats bəyan edib ki, İranın ali lideri Əli Xameneinin istənilən varisi "qeyd-şərtsiz hədəfə çevriləcək və öldürüləcək".
Bu barədə "Report" İsrail KİV-ə istinadən xəbər verir.
"İranın İsrailin məhv edilməsi planını davam etdirmək, ABŞ-yə, azad dünyaya və regionun ölkələrinə qarşı təhdidlər yaratmaq üçün təyin etdiyi istənilən lider qeyd-şərtsiz hədəfə çevriləcək və öldürüləcək", - İ.Katsın bəyanatında bildirilib.
O həmçinin qeyd edib ki, İsrail rejimin potensialını zəiflətmək və onun devrilməsi üçün şərait yaratmaq məqsədilə ABŞ ilə birgə döyüş əməliyyatlarını davam etdirmək niyyətindədir.
