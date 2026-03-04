İsrael Kats: Xameneinin istənilən varisi qeyd-şərtsiz İsrailin hədəfinə çevriləcək

İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    • 04 mart, 2026
    • 11:06
    İsrailin müdafiə naziri İsrael Kats bəyan edib ki, İranın ali lideri Əli Xameneinin istənilən varisi "qeyd-şərtsiz hədəfə çevriləcək və öldürüləcək".

    Bu barədə "Report" İsrail KİV-ə istinadən xəbər verir.

    "İranın İsrailin məhv edilməsi planını davam etdirmək, ABŞ-yə, azad dünyaya və regionun ölkələrinə qarşı təhdidlər yaratmaq üçün təyin etdiyi istənilən lider qeyd-şərtsiz hədəfə çevriləcək və öldürüləcək", - İ.Katsın bəyanatında bildirilib.

    O həmçinin qeyd edib ki, İsrail rejimin potensialını zəiflətmək və onun devrilməsi üçün şərait yaratmaq məqsədilə ABŞ ilə birgə döyüş əməliyyatlarını davam etdirmək niyyətindədir.

