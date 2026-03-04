В Азербайджане в феврале проверили 98 аптек

Центр аналитической экспертизы Министерства здравоохранения Азербайджана в феврале 2026 года провел проверки в 98 аптеках.

Как сообщили Report в Центре, 23 из них находятся в Баку, 75 - в других городах и регионах страны.

В ходе проверок в 31 аптеке были выявлены недочеты, в отношении руководящих лиц составлены протоколы по соответствующим статьям КоАП.