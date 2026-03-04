Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК

    В Азербайджане в феврале проверили 98 аптек

    Здоровье
    • 04 марта, 2026
    • 10:35
    В Азербайджане в феврале проверили 98 аптек

    Центр аналитической экспертизы Министерства здравоохранения Азербайджана в феврале 2026 года провел проверки в 98 аптеках.

    Как сообщили Report в Центре, 23 из них находятся в Баку, 75 - в других городах и регионах страны.

    В ходе проверок в 31 аптеке были выявлены недочеты, в отношении руководящих лиц составлены протоколы по соответствующим статьям КоАП.

    Азербайджан аптеки Минздрав проверки в аптеках
    Ötən ay Azərbaycanda 98 aptekdə yoxlama aparılıb, 31-də nöqsan aşkarlanıb
    Ты - Король

    Последние новости

    11:22

    Казахстан в феврале увеличил отгрузку нефти по БТД на 8,5%

    Энергетика
    11:16

    Экспортные доходы "Азерпамбыг" сократились почти на 36%

    АПК
    11:16

    В Азербайджане обнаружено и изъято 5 автоматов, 23 ружья

    Происшествия
    11:14

    Россия экстрадировала в Азербайджан двух разыскиваемых лиц

    Происшествия
    11:03

    В Азербайджане 9 марта пройдут выпускные экзамены для 11-х классов

    Наука и образование
    11:01

    Азербайджан обеспечивает около 40% потребления газа в Болгарии

    Энергетика
    10:58

    В Якутии произошел разлив нефтепродуктов

    В регионе
    10:55

    Кац: Любой преемник Хаменеи безоговорочно станет мишенью Израиля

    Другие страны
    10:52
    Фото

    Анар Гулиев: В Азербайджане утверждены генеральные планы для 67 из 79 городов

    Экономика
    Лента новостей