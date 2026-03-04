В Азербайджане в феврале проверили 98 аптек
Здоровье
- 04 марта, 2026
- 10:35
Центр аналитической экспертизы Министерства здравоохранения Азербайджана в феврале 2026 года провел проверки в 98 аптеках.
Как сообщили Report в Центре, 23 из них находятся в Баку, 75 - в других городах и регионах страны.
В ходе проверок в 31 аптеке были выявлены недочеты, в отношении руководящих лиц составлены протоколы по соответствующим статьям КоАП.
Последние новости
11:22
Казахстан в феврале увеличил отгрузку нефти по БТД на 8,5%Энергетика
11:16
Экспортные доходы "Азерпамбыг" сократились почти на 36%АПК
11:16
В Азербайджане обнаружено и изъято 5 автоматов, 23 ружьяПроисшествия
11:14
Россия экстрадировала в Азербайджан двух разыскиваемых лицПроисшествия
11:03
В Азербайджане 9 марта пройдут выпускные экзамены для 11-х классовНаука и образование
11:01
Азербайджан обеспечивает около 40% потребления газа в БолгарииЭнергетика
10:58
В Якутии произошел разлив нефтепродуктовВ регионе
10:55
Кац: Любой преемник Хаменеи безоговорочно станет мишенью ИзраиляДругие страны
10:52
Фото