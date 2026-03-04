Ötən ay Azərbaycanda 98 aptekdə yoxlama aparılıb, 31-də nöqsan aşkarlanıb
Sağlamlıq
- 04 mart, 2026
- 10:12
Səhiyyə Nazirliyinin Analitik Ekspertiza Mərkəzi (AEM) fevral ayında ümumilikdə 98 aptekdə yoxlama aparıb.
Bu barədə "Report"a AEM-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, yoxlamalardan 23-ü Bakı şəhərində, 75-i isə respublikanın digər şəhər və rayonlarında yerləşən apteklərdə həyata keçirilib.
Keçirilən yoxlamaların 77-si planlı, 20-si plandankənar, 1-i isə yoxlamadan kənar olub.
Nəticələrə əsasən, 31 aptekdə müxtəlif nöqsanlar aşkar edilib. Aşkarlanmış pozuntularla bağlı İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddələri üzrə inzibati protokollar tərtib olunub.
Son xəbərlər
10:28
Azərbaycan İordaniyadan xurma tədarükünü bərpa edibBiznes
10:20
Foto
Bu günədək Azərbaycan vasitəsilə İrandan 1161 nəfər təxliyə olunubXarici siyasət
10:14
Bazar ertəsi 58 mindən çox şagird buraxılış imtahanı verəcəkElm və təhsil
10:12
Ötən ay Azərbaycanda 98 aptekdə yoxlama aparılıb, 31-də nöqsan aşkarlanıbSağlamlıq
10:07
ASCO istiqrazları üzrə növbəti faizlər ödənilibMaliyyə
10:06
Venesuelanın dövlət neft şirkəti ABŞ ilə neft tədarükü razılaşmalarına nail olubEnergetika
10:04
ABB-dən fiziki şəxslər üçün yeni məhsul - ABB istiqrazları!Maliyyə
10:02
Yaponiyanın Azərbaycandakı səfirliyi konsulluq xidmətlərinin göstərilməsini bərpa edibXarici siyasət
09:59