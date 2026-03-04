İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Ötən ay Azərbaycanda 98 aptekdə yoxlama aparılıb, 31-də nöqsan aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    • 04 mart, 2026
    • 10:12
    Ötən ay Azərbaycanda 98 aptekdə yoxlama aparılıb, 31-də nöqsan aşkarlanıb

    Səhiyyə Nazirliyinin Analitik Ekspertiza Mərkəzi (AEM) fevral ayında ümumilikdə 98 aptekdə yoxlama aparıb.

    Bu barədə "Report"a AEM-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, yoxlamalardan 23-ü Bakı şəhərində, 75-i isə respublikanın digər şəhər və rayonlarında yerləşən apteklərdə həyata keçirilib.

    Keçirilən yoxlamaların 77-si planlı, 20-si plandankənar, 1-i isə yoxlamadan kənar olub.

    Nəticələrə əsasən, 31 aptekdə müxtəlif nöqsanlar aşkar edilib. Aşkarlanmış pozuntularla bağlı İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddələri üzrə inzibati protokollar tərtib olunub.

    aptek nöqsan Analitik Ekspertiza Mərkəzi

