    Digər ölkələr
    • 30 mart, 2026
    • 23:27
    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Şaquli Qaz Dəhlizinin reallaşdırılması çərçivəsində texniki işlərin ilin sonunadək başa çatacağına ümid etdiyini bildirib.

    "Report" Ukrayna KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, o, bu barədə Bolqarıstanın Baş naziri Andrey Qyurovla birgə mətbuat konfransında bildirib.

    Zelenskinin sözlərinə görə, Ukrayna fəal enerji dəhlizinin təmin edilməsi üzərində fəal şəkildə işləyir:

    "Ümid edirik ki, ilin sonunadək bu dəhliz texniki cəhətdən qurulacaq, bu gün bu bizim üçün çox vacibdir, ən azı, bu, Avropadan tədarükdə fasilələr yaranacağı təqdirdə alternativ ola bilər. Bu dəhliz sayəsində Ukrayna hər il təxminən 10 milyard kubmetr qaz ala biləcək".

    O həmçinin Ukraynanın gələcəkdə Avropa İttifaqına daxil olmasına verdiyi dəstəyə görə Bolqarıstana təşəkkür edib.

    Daha əvvəl Zelenski bildirib ki, Ukrayna və Bolqarıstan 10 il müddətinə təhlükəsizlik haqqında saziş imzalayıblar.

    Volodimir Zelenski Şaquli Qaz Dəhlizi Andrey Qyurov
    Зеленский: Благодаря Вертикальному коридору Украина может получать 10 млрд кубометров газа в год

    Son xəbərlər

    23:42

    Fransa BMT TŞ-nin təcili iclasını çağırıb

    Digər ölkələr
    23:38

    ABŞ ilə danışıqlar aparılmayıb - İran XİN məlumatı təkzib edib

    Region
    23:37

    İsraildə terrorçular artıq edam ediləcək

    Digər ölkələr
    23:32

    Pezeşkian: İran hakimiyyəti əhaliyə xidmətlərin göstərilməsində fasilələrə yol verməyəcək

    Region
    23:27

    Zelenski: Ukrayna ildə 10 milyard kubmetr qaz ala biləcək

    Digər ölkələr
    23:21

    Sumqayıtda ana və azyaşlı qızını avtomobil vurub

    Hadisə
    23:15

    "Gerçək vəd - 4" əməliyyatının 87-ci dalğası keçirilib

    Region
    23:02
    Foto

    Ukrayna və Bolqarıstan 10 il müddətinə təhlükəsizlik sazişi imzalayıb

    Digər ölkələr
    22:51

    Azərbaycan və İran XİN rəhbərləri bölgədəki son prosesləri müzakirə ediblər - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti