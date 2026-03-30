Зеленский: Благодаря Вертикальному коридору Украина может получать 10 млрд кубометров газа в год

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что технические работы в рамках реализации Вертикального газового коридора завершатся до конца года.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Андреем Гюровым.

По словам Зеленского, что Украина активно работает над обеспечением активного энергетического коридора: "Мы надеемся, что до конца года этот коридор технически будет обустроен. И для нас сегодня это очень важно, по крайней мере, это может быть альтернативой в случае перебоев в поставках из Европы. Благодаря этому коридору Украина сможет получать ежегодно около 10 млрд кубометров газа".

Он также поблагодарил Болгарию за поддержку будущего вступления Украины в Европейский Союз.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина и Болгария подписали соглашение о безопасности сроком на 10 лет.