Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Другие страны
    • 30 марта, 2026
    • 22:08
    Зеленский: Благодаря Вертикальному коридору Украина может получать 10 млрд кубометров газа в год

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что технические работы в рамках реализации Вертикального газового коридора завершатся до конца года.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Андреем Гюровым.

    По словам Зеленского, что Украина активно работает над обеспечением активного энергетического коридора: "Мы надеемся, что до конца года этот коридор технически будет обустроен. И для нас сегодня это очень важно, по крайней мере, это может быть альтернативой в случае перебоев в поставках из Европы. Благодаря этому коридору Украина сможет получать ежегодно около 10 млрд кубометров газа".

    Он также поблагодарил Болгарию за поддержку будущего вступления Украины в Европейский Союз.

    Ранее Зеленский сообщил, что Украина и Болгария подписали соглашение о безопасности сроком на 10 лет.

    Украина Болгария Вертикальный газовый коридор Владимир Зеленский Андрей Гюров

    Последние новости

    22:23

    Байрактароглу и адмирал НАТО обсудили вопросы безопасности

    В регионе
    22:20

    Эрдоган в беседе с Барзани выразил обеспокоенность атакой на его резиденцию

    В регионе
    22:08

    Зеленский: Благодаря Вертикальному коридору Украина может получать 10 млрд кубометров газа в год

    Другие страны
    21:56
    Фото

    Сборная Азербайджана по футболу удостоена наград за победу на международном турнире "FIFA Series – 2026"

    Футбол
    21:50
    Фото

    Украина и Болгария подписали соглашение о безопасности на 10 лет

    Другие страны
    21:37

    Израиль за сутки атаковал 170 объектов в Иране

    Другие страны
    21:22
    Фото
    Видео

    Сборная Азербайджана стала победительницей турнира "FIFA Series - 2026" - ОБНОВЛЕНО-5

    Футбол
    21:21

    Нидерланды выразили поддержку Армении в связи с предстоящими выборами

    В регионе
    21:13

    В Иране повреждено более 105 тысяч гражданских объектов

    В регионе
    Лента новостей