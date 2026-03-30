    Украина и Болгария подписали соглашение о безопасности на 10 лет

    Украина и Болгария подписали соглашение о безопасности сроком на 10 лет.

    Как передает Report, об этом в своем аккаунте в соцсети Х сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Болгарии Андреем Гюровым.

    "Мы подписали соглашение о безопасности между нашими странами сроком не менее чем на 10 лет. Среди ключевых положений - продолжение Болгарией военной поддержки Украины. Важным элементом является совместное производство различных видов вооружений на территории нашей страны, включая дроны. Болгария будет использовать инструмент SAFE для такого совместного производства. Это возможность для нас укрепить нашу стратегию противовоздушной обороны", - говорится в публикации.

