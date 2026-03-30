Hakan Fidanla Abbas Əraqçi İrana hücumların nəticələrini müzakirə ediblər
Region
- 30 mart, 2026
- 23:46
Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan ilə İran İslam Respublikasının xarici işlər naziri Abbas Əraqçi arasında telefon danışığı olub.
"Report" xəbər verir ki, Abbas Əraqçi bu barədə özünün "Telegram" kanalında məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, diplomatlar ABŞ ilə İsrailin İrana hücumlarının nəticələrini müzakirə ediblər.
Bildirilib ki, söhbət əsnasında regionda cərəyan edən son hadisələr ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
Son xəbərlər
23:51
Niderland seçkilərlə əlaqədar Ermənistana dəstəyini ifadə edibRegion
23:46
Hakan Fidanla Abbas Əraqçi İrana hücumların nəticələrini müzakirə ediblərRegion
23:42
Fransa BMT TŞ-nin təcili iclasını çağırıbDigər ölkələr
23:38
ABŞ ilə danışıqlar aparılmayıb - İran XİN məlumatı təkzib edibRegion
23:37
İsraildə terrorçular artıq edam ediləcəkDigər ölkələr
23:32
Pezeşkian: İran hakimiyyəti əhaliyə xidmətlərin göstərilməsində fasilələrə yol verməyəcəkRegion
23:27
Zelenski: Ukrayna ildə 10 milyard kubmetr qaz ala biləcəkDigər ölkələr
23:21
Sumqayıtda ana və azyaşlı qızını avtomobil vurubHadisə
23:15