İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13

    Hakan Fidanla Abbas Əraqçi İrana hücumların nəticələrini müzakirə ediblər

    Hakan Fidanla Abbas Əraqçi İrana hücumların nəticələrini müzakirə ediblər

    Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan ilə İran İslam Respublikasının xarici işlər naziri Abbas Əraqçi arasında telefon danışığı olub.

    "Report" xəbər verir ki, Abbas Əraqçi bu barədə özünün "Telegram" kanalında məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, diplomatlar ABŞ ilə İsrailin İrana hücumlarının nəticələrini müzakirə ediblər.

    Bildirilib ki, söhbət əsnasında regionda cərəyan edən son hadisələr ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Türkiyə XİN Hakan Fidan İran XİN Abbas Əraqçi ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

