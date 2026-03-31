Фидан и Арагчи обсудили последствия ударов США и Израиля по Ирану
В регионе
- 31 марта, 2026
- 00:11
Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.
Как сообщает Report, об этом Аббас Арагчи написал в своем Telegram-канале.
Согласно информации, стороны обсудили последствия ударов США и Израиля по Ирану.
Отмечается, что в ходе беседы состоялся обмен мнениями по последним событиям, происходящим в регионе.
