    В Азербайджане на Новруз запустят ж/д рейсы Гянджа-Мингячевир-Гянджа

    Инфраструктура
    • 06 марта, 2026
    • 14:57
    В Азербайджане на Новруз запустят ж/д рейсы Гянджа-Мингячевир-Гянджа

    ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в связи с предстоящими праздничными днями организует 20 и 21 марта железнодорожные рейсы по маршруту Гянджа-Мингячевир-Гянджа.

    Об этом сообщили Report в АЖД.

    Поезд отправится из Гянджи в 07:15, а из Мингячевира - в 08:40.

    Novruzda Gəncə–Mingəçevir–Gəncə marşrutu üzrə qatar reysləri təşkil ediləcək
