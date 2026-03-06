В Азербайджане на Новруз запустят ж/д рейсы Гянджа-Мингячевир-Гянджа

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в связи с предстоящими праздничными днями организует 20 и 21 марта железнодорожные рейсы по маршруту Гянджа-Мингячевир-Гянджа.

Об этом сообщили Report в АЖД.

Поезд отправится из Гянджи в 07:15, а из Мингячевира - в 08:40.