В Азербайджане на Новруз запустят ж/д рейсы Гянджа-Мингячевир-Гянджа
Инфраструктура
- 06 марта, 2026
- 14:57
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в связи с предстоящими праздничными днями организует 20 и 21 марта железнодорожные рейсы по маршруту Гянджа-Мингячевир-Гянджа.
Об этом сообщили Report в АЖД.
Поезд отправится из Гянджи в 07:15, а из Мингячевира - в 08:40.
