İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Novruzda Gəncə–Mingəçevir–Gəncə marşrutu üzrə qatar reysləri təşkil ediləcək

    İnfrastruktur
    • 06 mart, 2026
    • 14:44
    Novruzda Gəncə–Mingəçevir–Gəncə marşrutu üzrə qatar reysləri təşkil ediləcək

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) qarşıdan gələn Npvruz bayramı ilə əlaqədar 20-21 martda Gəncə–Mingəçevir–Gəncə marşrutu üzrə reyslər təşkil edəcək.

    Bu barədə "Report"a səhmdar cəmiyyətindən bildirilib.

    Məlumata görə, qatar saat 07:15-də Gəncədən, saat 08:40-da isə Mingəçevirdən yola düşəcək.

    Azərbaycan Dəmir Yolları QSC sərnişin daşıma Gəncə–Mingəçevir–Gəncə marşrutu
    В Азербайджане на Новруз запустят ж/д рейсы Гянджа-Мингячевир-Гянджа
    Azerbaijan Railways adds Ganja–Mingachevir services for Novruz travel

    Son xəbərlər

    15:31

    "Kəpəz"də struktur dəyişikliyi həyata keçirilib

    Futbol
    15:28

    Azərbaycanda sosial və işsizlikdən sığorta daxilolmaları artıb

    Maliyyə
    15:27
    Foto

    "Çovdar nekropolu" kitabı ictimaiyyətə təqdim edilib

    İnfrastruktur
    15:25

    Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib

    Ekologiya
    15:22

    İsveçrə İranın Naxçıvana zərbələrindən sonra Azərbaycanla həmrəyliyini ifadə edib

    Xarici siyasət
    15:19

    Azərbaycanda hüquqi şəxsin iflas prosesində olması barədə məlumat dövlət reyestrinə daxil ediləcək

    Maliyyə
    15:19

    "Su obyektlərindən xüsusi məqsədlər üçün istifadə növləri" təsdiqlənib

    Maliyyə
    15:16

    Aydın Əlizadə Bakıdakı Dünya Kubokunda finala yüksəlib

    Fərdi
    15:10
    Foto

    Azərbaycan nümayəndə heyəti Strasburqda Avropa Şurasının antidopinq iclaslarında iştirak edib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti