Novruzda Gəncə–Mingəçevir–Gəncə marşrutu üzrə qatar reysləri təşkil ediləcək
İnfrastruktur
- 06 mart, 2026
- 14:44
"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) qarşıdan gələn Npvruz bayramı ilə əlaqədar 20-21 martda Gəncə–Mingəçevir–Gəncə marşrutu üzrə reyslər təşkil edəcək.
Bu barədə "Report"a səhmdar cəmiyyətindən bildirilib.
Məlumata görə, qatar saat 07:15-də Gəncədən, saat 08:40-da isə Mingəçevirdən yola düşəcək.
