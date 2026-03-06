Фолькер Тюрк посетит Вашингтон на фоне обострения ближневосточного кризиса
- 06 марта, 2026
- 14:56
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в этом месяце совершит поездку в Вашингтон, где обсудит развитие ближневосточного кризиса.
Как передает Report со ссылкой на ближневоcточные СМИ, об этом он сообщил журналистам в Женеве.
"Я надеюсь посетить Вашингтон в конце этого месяца, и мы посмотрим, к чему это приведет. Мы, конечно, поддерживали связь. Но я не думаю, что это хоть как-то повлияет на текущую ситуацию", - заявил он.
Тюрк также призвал международных участников к скорейшей деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.
