Фолькер Тюрк посетит Вашингтон на фоне обострения ближневосточного кризиса

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в этом месяце совершит поездку в Вашингтон, где обсудит развитие ближневосточного кризиса.

Как передает Report со ссылкой на ближневоcточные СМИ, об этом он сообщил журналистам в Женеве.

"Я надеюсь посетить Вашингтон в конце этого месяца, и мы посмотрим, к чему это приведет. Мы, конечно, поддерживали связь. Но я не думаю, что это хоть как-то повлияет на текущую ситуацию", - заявил он.

Тюрк также призвал международных участников к скорейшей деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.