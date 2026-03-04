Анар Гулиев: В Азербайджане утверждены генеральные планы для 67 из 79 городов

В Государственном комитете по градостроительству и архитектуре состоялось расширенное заседание Коллегии, посвященное 20-летию создания ведомства и итогам деятельности за 2025 год.

Об этом сообщает Report со сылкой на Госкомитет.

Открывая мероприятие, председатель Анар Гулиев отметил, что за прошедшие годы Комитетом была проведена значительная работа по совершенствованию нормативно-правовой базы и стандартов в сфере градостроительства по всей стране, внедрены новые подходы к разработке генеральных и общих планов, начато применение современных методов и технологий проектирования, создан механизм градостроительного контроля, а также реализован ряд последовательных мер и реформ по сохранению историко-архитектурной среды городов.

Отмечалось, что на сегодняшний день генеральные планы утверждены для 67 из 79 городов страны, а работа по обновлению планов для остальных продолжается. При подготовке документов территориального планирования особое внимание уделяется сохранению историко-культурного наследия и его гармоничному сочетанию с современными архитектурными решениями, модернизации транспортной инфраструктуры, развитию общественного транспорта и пешеходной среды, расширению зелёных зон, плановому размещению социальной инфраструктуры и внедрению технологий "умного города".

Отдельно было подчеркнуто, что из 12 городов, расположенных в Карабахе и Восточном Зангезуре, генеральные планы уже утверждены для 8. В рамках "Государственной программы по Великому возвращению", утвержденной распоряжением президента Азербайджана, где Комитет выступает одним из основных исполнительных органов, были утверждены документы территориального планирования более чем для 100 городов и сел. Уже обеспечено возвращение населения в 40 населенных пунктов, где проживают, работают и получают образование около 70 тысяч человек, из которых 30 тысяч являются вынужденными переселенцами.

Кроме того, по его словам, в целях цифровизации градостроительной деятельности на основании соответствующего указа президента создана система электронных обращений (e-tikinti). В настоящее время процедуры получения разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, а также процессы, связанные с индивидуальными жилыми домами, полностью осуществляются в электронном формате. Также сформированы Государственный реестр строительства и единая система информационного обеспечения, что обеспечивает прозрачное, оперативное и эффективное управление процессами градостроительства и строительства.

Анар Гулиев также отметил деятельность Комитета по развитию архитектурного искусства и поддержке творческой среды. В этом контексте учрежденная премия "Тэмэль" была оценена как важная инициатива для раскрытия потенциала архитекторов.

Говоря о международных достижениях, председатель Комитета подчеркнул, что проведение в Баку 13-й сессии Всемирного градостроительного форума ООН (WUF13) является свидетельством международного авторитета Азербайджана в сфере градостроительства. В качестве других примеров были отмечены избрание Азербайджана членом Исполнительного совета Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat), а также сопредседательство в Открытой межправительственной рабочей группе по направлению "Доступное жильё для всех".

В завершение председатель Комитета отметил, что объявление 2026 года президентом страны "Годом градостроительства и архитектуры" является ещё одним ярким свидетельством внимания и поддержки, оказываемых этой сфере.

Среди приоритетных задач на предстоящий период были обозначены повышение стандартов качества при подготовке градостроительных документов, обеспечение сбалансированного развития регионов с точки зрения градостроительства, стимулирование архитектурных конкурсов и расширение применения цифровых инструментов.

В конце заседания председатель Комитета Анар Гулиев дал соответствующие поручения и рекомендации для последовательного и системного выполнения поставленных задач.