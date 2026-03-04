Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    В Якутии произошел разлив нефтепродуктов

    В регионе
    • 04 марта, 2026
    • 10:58
    В Якутии произошел разлив нефтепродуктов

    Бензовоз, перевозивший 12 куб. м топлива, опрокинулся в Эвено-Бытантайском районе Якутии (РФ). В результате инцидента произошел разлив нефтепродуктов.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение республиканской службы спасения.

    "4 марта в 12:12 поступила информация о том, что в 30 километрах от населенного пункта Батагай-Алыта произошло опрокидывание бензовоза, перевозившего 12 кубов дизельного топлива. В 13:30 диспетчер сообщил, что решением КЧС было принято решение о привлечении спасателей Службы спасения Якутии для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Объемы разлива уточняются", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что на место выехали три спасателя, а также сотрудники АО "Сахаэнерго".

