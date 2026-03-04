Россия экстрадировала в Азербайджан двух разыскиваемых лиц

Двое обвиняемых, находившихся в международном розыске, экстрадированы из России в Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

Согласно информации, ходатайство Генпрокуратуры Азербайджана о выдаче граждан страны - Абдула Руслам оглу Мусаева и Рустама Ахмед оглу Гусейнова - было удовлетворено Генеральной прокуратурой РФ на основании Конвенции от 7 октября 2002 года "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам".

По данным ведомства, в ходе расследования уголовных дел, которые ведутся Главным управлением по борьбе с организованной преступностью МВД и прокуратурой Пираллахинского района Баку, были получены обоснованные данные о причастности указанных лиц к преступлениям, квалифицируемым по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана. В отношении обоих были вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых и инициирован международный розыск.

Оба лица доставлены в Азербайджан под конвоем специального подразделения Пенитенциарной службы Министерства юстиции.