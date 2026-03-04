Азербайджан обеспечивает около 40% потребления газа в Болгарии

Азербайджан обеспечивает порядка 40% потребления природного газа в Болгарии в рамках 25-летнего контракта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление министерства энергетики Болгарии.

"Сегодня почти 40% потребления природного газа в Болгарии обеспечивается Азербайджаном в рамках 25-летнего контракта. Это соглашение гарантирует нам предсказуемость, надежность поставок и ценовые условия, одни из самых конкурентоспособных в Европе", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве отметили, что в период нестабильности рынков газ из Азербайджана выполняет стабилизирующую функцию - поставки осуществляются бесперебойно, а договорные параметры ограничивают влияние резких колебаний цен: "Это означает снижение нагрузки на предприятия и домохозяйства, повышение экономической устойчивости и поддержание конкурентоспособности болгарской промышленности".

В ведомстве напомнили, что министр энергетики Болгарии Трайчо Трайков принял участие на заседаниях Консультативного совета Южного газового коридора и Консультативного совета по зеленой энергии в Баку 3 марта.

В рамках форума министр Трайков провел двусторонние встречи с министром энергетики Молдовы Дорином Жунгиету, заместителем министра энергетики Турции Зафером Демирканом и президентом SOCAR Ровшаном Наджафом, а также с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым.

На встрече Трайкова с Шахбазовым были обсуждены возможности оптимизации поставок в рамках долгосрочного контракта, проект газификации муниципалитета Панагюриште, реализуемый компаниями Asarel и SOCAR, а также гибридный проект по поставкам сжатого природного газа (CNG), осуществляемый М-Gaz и SOCAR для потребителей, не имеющих доступа к газотранспортной сети.

"Министр Шахбазов также заявил, что он высоко оценит официальное включение Болгарии в инициативу "Зеленый энергетический коридор" между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией, которая включает проект подводного электрического кабеля в Черном море - часть стратегического энергетического сотрудничества между Европейским союзом и Азербайджаном в рамках инициативы "Global Gateway", - добавили в министерстве.