Белый дом не ожидает роста цен на нефть из-за захвата танкеров у Венесуэлы
Другие страны
- 21 декабря, 2025
- 21:36
Вашингтонская администрация не прогнозирует роста цен на энергоносители в США из-за захвата американскими силами нефтяных танкеров у венесуэльского побережья.
Как передает Report, об этом заявил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет.
"Это небольшие объемы нефти по сравнению с мировым предложением", - отметил он в эфире телеканала CBS, говоря о нефти, которую перевозили упомянутые танкеры. "Так что не думаю, что людям в США следует беспокоиться относительно роста цен из-за захвата этих судов. Их лишь несколько, и они были связаны с черным рынком", - добавил Хассет.
