Шахрам Ирани: Иран усиливает свою роль в морской безопасности

    Иран стал одним из основных игроков в области морской безопасности в регионе и за его пределами.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Mehr, об этом заявил командующий Военно-Морскими силами Ирана (ВМС) контр-адмирал Шахрам Ирани.

    По его словам, эскадры Ирана 103 и 104 направляются в Южную Африку для выполнения зарубежных миссий. Шахрам Ирани отметил, что цель - сопровождение торговых судов.

    "По рекомендации аятоллы Али Хаменеи Военно-Морские силы Ирана также примут участие в совместных учениях БРИКС", - сказал Ирани.

    İranın HDQ komandanı: Dəniz təhlükəsizliyində əsas oyunçulardan birinə çevrilmişik

