Шахрам Ирани: Иран усиливает свою роль в морской безопасности
В регионе
- 21 декабря, 2025
- 22:08
Иран стал одним из основных игроков в области морской безопасности в регионе и за его пределами.
Как передает Report со ссылкой на агентство Mehr, об этом заявил командующий Военно-Морскими силами Ирана (ВМС) контр-адмирал Шахрам Ирани.
По его словам, эскадры Ирана 103 и 104 направляются в Южную Африку для выполнения зарубежных миссий. Шахрам Ирани отметил, что цель - сопровождение торговых судов.
"По рекомендации аятоллы Али Хаменеи Военно-Морские силы Ирана также примут участие в совместных учениях БРИКС", - сказал Ирани.
