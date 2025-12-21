Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    США перехватили третий танкер вблизи Венесуэлы

    Другие страны
    • 21 декабря, 2025
    • 19:26
    США перехватили третий танкер вблизи Венесуэлы

    США перехватили еще одно судно в международных водах у берегов Венесуэлы.

    Как передает Report, об этом сообщают Reuters и Bloomberg со ссылкой на источники.

    По их данным, танкер Bella 1 под панамским флагом, находящееся под американскими санкциями, направлялось в Венесуэлу для погрузки.

    Отметим, что это уже третье по счету задержание последовало вслед за захватом супертанкера Centuries рано утром в субботу и танкера Skipper 10 декабря.

    танкеры США Венесуэла
    ABŞ Venesuela yaxınlığında üçüncü tankeri ələ keçirib

    Последние новости

    20:15

    Национальный лидер туркменского народа поздравил президента Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    20:13

    Премьер Армении поблагодарил Азербайджан за разблокировку транзита грузов

    В регионе
    20:01
    Фото

    В Азербайджане состоялась презентация документального фильма "Гармония"

    Искусство
    19:49

    СМИ: В Ливане два бойца "Хезболлах" погибли при ударе израильского дрона

    Другие страны
    19:26

    США перехватили третий танкер вблизи Венесуэлы

    Другие страны
    19:03

    В Азербайджане наступила астрономическая зима

    Внутренняя политика
    18:50

    В Бейлагане раскрыто убийство, совершенное в прошлом месяце

    Происшествия
    18:27

    Израиль сообщил о новых авиаударах по северной части сектора Газа

    Другие страны
    18:08

    Лукашенко: Председательство в ЕАЭС в 2026 году перейдет к Казахстану

    Другие страны
    Лента новостей