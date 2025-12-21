США перехватили третий танкер вблизи Венесуэлы

США перехватили еще одно судно в международных водах у берегов Венесуэлы.

Как передает Report, об этом сообщают Reuters и Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, танкер Bella 1 под панамским флагом, находящееся под американскими санкциями, направлялось в Венесуэлу для погрузки.

Отметим, что это уже третье по счету задержание последовало вслед за захватом супертанкера Centuries рано утром в субботу и танкера Skipper 10 декабря.