    В Азербайджане наступила астрономическая зима

    Внутренняя политика
    • 21 декабря, 2025
    • 19:03
    В Азербайджане наступила астрономическая зима

    Сегодня в 19:03 по местному времени в Азербайджане наступила астрономическая зима.

    Как сообщает Report, в этот момент в Северном полушарии начался зимний сезон, а в Южном - летний.

    В день зимнего солнцестояния ось вращения Земли образует наибольший угол по отношению к Солнцу, а светило поднимается над горизонтом на минимальную высоту - 26°2. Поэтому сегодня наблюдается самый короткий световой день в году - 9 часов 17 минут 22 секунды, и самая длинная ночь - 14 часов 42 минуты 38 секунд.

    Продолжительность зимнего сезона составит 88 дней 23 часа 42 минуты 52 секунды.

    Azərbaycana qış fəsli daxil olub
    Winter season begins in Azerbaijan

