В Азербайджане наступила астрономическая зима
- 21 декабря, 2025
- 19:03
Сегодня в 19:03 по местному времени в Азербайджане наступила астрономическая зима.
Как сообщает Report, в этот момент в Северном полушарии начался зимний сезон, а в Южном - летний.
В день зимнего солнцестояния ось вращения Земли образует наибольший угол по отношению к Солнцу, а светило поднимается над горизонтом на минимальную высоту - 26°2. Поэтому сегодня наблюдается самый короткий световой день в году - 9 часов 17 минут 22 секунды, и самая длинная ночь - 14 часов 42 минуты 38 секунд.
Продолжительность зимнего сезона составит 88 дней 23 часа 42 минуты 52 секунды.
