    Премьер Армении поблагодарил Азербайджан за разблокировку транзита грузов

    В регионе
    • 21 декабря, 2025
    • 20:13
    Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил благодарность Азербайджану за решение о разблокировке транзита грузов.

    Как передает Report, об этом он заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

    Н. Пашинян подчеркнул, что это решение открывает новые возможности для всех стран региона и способствует укреплению экономических связей в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

    Пашинян также отметил важность дальнейших конструктивных изменений в отношениях с Азербайджаном, которые обеспечат развитие торговли, улучшение логистических процессов и укрепление региональной экономической устойчивости. В его словах прозвучала необходимость работы над цифровизацией и упрощением регуляторных процедур для создания равных условий для всех участников экономического процесса.

    Кроме того, премьер-министр Армении акцентировал внимание на расширении сотрудничества с ключевыми партнерами ЕАЭС, такими как Иран, ОАЭ, Китай и Индия, что способствует диверсификации внешней торговли и укреплению позиций ЕАЭС на мировой арене.

    Ermənistanın Baş naziri yük tranzitinin bərpasına görə Azərbaycana təşəkkür edib

    Лента новостей