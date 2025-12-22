Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Губе автомобиль насмерть сбил женщину

    Происшествия
    • 22 декабря, 2025
    • 09:23
    В Губе автомобиль сбил пешехода.

    Как сообщает Report, Аллахвердиев Бахрам Тахир оглу на автомобиле марки Nissan сбил переходившую дорогу Зейналову Хумай Тофиг гызы.

    От полученных травм женщина скончалась на месте.

    По факту возбуждено уголовное дело.

    Губа ДТП
    Qubada qadını avtomobil vuraraq öldürüb

