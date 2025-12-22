В Губе автомобиль насмерть сбил женщину
Происшествия
- 22 декабря, 2025
- 09:23
В Губе автомобиль сбил пешехода.
Как сообщает Report, Аллахвердиев Бахрам Тахир оглу на автомобиле марки Nissan сбил переходившую дорогу Зейналову Хумай Тофиг гызы.
От полученных травм женщина скончалась на месте.
По факту возбуждено уголовное дело.
