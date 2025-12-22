Цена на золото побила новый рекорд Другие страны

В пенитенциарных учреждениях Азербайджана началось исполнение акта об амнистии Происшествия

Минздрав: В Азербайджане зафиксирован сезонный рост случаев ОРВИ и гриппа Здоровье

МЧС: На прошлой неделе спасены 68 человек, найдены тела 8 человек Происшествия

Brent подорожала до $60,95 за баррель Энергетика

В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы Армия

В Губе автомобиль насмерть сбил женщину Происшествия

В Баку в результате пожара в доме погиб один человек Происшествия