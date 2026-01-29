В КНР казнили 11 членов синдиката за убийства, мошенничество и торговлю людьми
Другие страны
- 29 января, 2026
- 09:44
В Китае казнили 11 членов синдиката, признанных виновными в убийствах, мошенничестве и торговле наркотиками.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.
Казнь была осуществлена судом города Вэньчжоу в провинции Чжэцзян на востоке Китая после получения одобрения Верховного народного суда.
Преступный синдикат действовал на севере Мьянмы на границе с Китаем, а жертвами мошенничества были граждане КНР. Синдикат "Семья Мин" была замешана в азартных играх и мошенничестве на сумму более 10 млрд юаней (около $1,4 млрд). Синдикат также обвинялся в незаконном удержании людей, умышленном убийстве. Преступники также признаны виновными в убийстве 14 граждан КНР и ранении шести человек.
