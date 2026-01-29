Биржевые цены на золото и серебро обновили исторические рекорды
Финансы
- 29 января, 2026
- 09:19
Биржевые цены на золото и серебро выросли в пределах 3-4% в четверг утром и ранее в ходе торгов обновили исторические рекорды - выше $5 600 и $119 за тройскую унцию соответственно.
Как передает Report, это следует из данных торгов.
Котировки достигли исторического максимума в $5 625,89 за унцию, затем немного снизились. Цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex повысилась на 4,39% относительно предыдущего закрытия, или на $232,99 - до $5 572,96 за тройскую унцию.
Котировки серебра также обновили рекорд, поднявшись до $119,45, затем снизились. Так, мартовский фьючерс на серебро остановился на уровне $117,442 (3,44%).
