Стоимость азербайджанской нефти превысила $70

    Энергетика
    • 29 января, 2026
    • 09:43
    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке выросла на $1,06 или 1,53% - до $70,37.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent составила $70.

    В турецком порту Джейхан цена за баррель азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB повысилась на $1,33 или 1,69%, составив $67,77.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65 за баррель.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    азербайджанская нефть Azeri Light фьючерсы
