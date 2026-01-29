С платформы "Западный Чираг" добыто 251 млн баррелей нефти

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    С платформы "Западный Чираг" на блоке месторождений "Азери–Чираг–Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия с начала эксплуатации добыто в общей сложности 251 млн баррелей нефти, что эквивалентно 34 млн тонн.

    Об этом Report сообщили в BP-Azerbaijan.

    В компании отметили, что на платформе на сегодняшний день пробурено 35 скважин, из которых 26 - нефтедобывающие, одна - газодобывающая, семь - нагнетательные, а также одна скважина, предназначенная для закачки шлама обратно в пласт.

    В компании подчеркнули, что первая добыча на платформе "Западный Чираг" началась 12 лет назад. "В основе этого успеха лежат надежное партнерство с правительством Азербайджана, Госнефтекомпанией SOCAR и другими партнерами, а также высокий профессионализм и самоотдача персонала платформы", - подчеркнули в BP-Azerbaijan.

    Следует отметить, что АЧГ является крупнейшим блоком нефтяных месторождений Азербайджана. Первый контракт о разделе продукции по разработке блока месторождений был подписан 20 сентября 1994 года. 14 сентября 2017 года было подписано новое соглашение о совместной эксплуатации этих месторождений и разделе добычи. Это соглашение предусматривает разработку месторождений до конца 2049 года.

    В АЧГ долями владеют BP (30,37%), SOCAR (31,65%), MOL Group (9,57%), INPEX (9,31%), ExxonMobil (6,79%), TPAO (5,73%), ITOCHU (3,65%), ONGC Videsh Limited (OVL) (2,92%).

    Лента новостей