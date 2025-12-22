İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 22 dekabr, 2025
    • 09:03
    Qubada qadını avtomobil vuraraq öldürüb.

    "Report" xəbər verir ki, Allahverdiyev Bəhram Tahir oğlu idarə etdiyi "Nissan" markalı avtomobillə Quba şəhərində yolu keçən piyada Zeynalova Humay Tofiq qızını vurub.

    Nəticədə piyada aldığı xəsarətdən hadisə yerində ölüb.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.

