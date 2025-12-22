Qubada qadını avtomobil vuraraq öldürüb
Hadisə
- 22 dekabr, 2025
- 09:03
Qubada qadını avtomobil vuraraq öldürüb.
"Report" xəbər verir ki, Allahverdiyev Bəhram Tahir oğlu idarə etdiyi "Nissan" markalı avtomobillə Quba şəhərində yolu keçən piyada Zeynalova Humay Tofiq qızını vurub.
Nəticədə piyada aldığı xəsarətdən hadisə yerində ölüb.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.
