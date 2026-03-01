İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Ramin Məhərrəmov II Liqada dekabrın ən yaxşı qolunun müəllifi kimi mükafatlandırılıb

    Futbol
    • 01 mart, 2026
    • 18:01
    Azərbaycan II Liqasında "Ayın qolu" layihəsi çərçivəsində "Quba" klubunun futbolçusu Ramin Məhərrəmov mükafatlandırılıb.

    Bu barədə "Report"a Peşəkar Futbol Liqasından bildirilib.

    Dekabrın ən yaxşı qolunun müəllifinə mükafatı XVI turun "Quba" – "Kür-Araz" qarşılaşmasından əvvəl Peşəkar Futbol Liqasının Yarışların təşkili və qeydiyyatı şöbəsinin rəisi Elçin Mehtiyev təqdim edib.

    Ramin Məhərrəmov Peşəkar Futbol Liqası

