АБР утвердил региональный проект по управлению водными ресурсами с участием Азербайджана

Азербайджан присоединился к региональному проекту Азиатского банка развития (АБР), направленному на укрепление трансграничного сотрудничества в сфере водных ресурсов и повышение устойчивости управления ими к изменению климата.

Как сообщает Report со ссылкой на АБР, проект охватывает Азербайджан, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Одобренный АБР проект реализуется в рамках водного направления Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС).

Общая стоимость технической помощи составляет 750 тыс. долларов США. Финансирование планируется осуществить за счет Специального фонда технической помощи АБР.

Техническая помощь предусматривает создание региональной платформы сотрудничества, которая объединит страны, профильных специалистов, политические решения и проекты с целью обеспечения согласованного и устойчивого развития водных ресурсов.

В АБР отмечают, что в рамках проекта будет оказана поддержка институциональным механизмам регионального взаимодействия, модернизированы процедуры и инструменты климатически устойчивого управления водными ресурсами, а также сформирована база знаний для подготовки и реализации будущих приоритетных климатически устойчивых проектов.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За этот период банк инвестировал в страну около 5,6 млрд долларов, в том числе 4,4 млрд долларов - в государственный сектор, 1,2 млрд долларов - в частный сектор. Крупнейшие направления финансирования - транспорт (1,5 млрд долларов) и энергетика (1,7 млрд долларов).

В рамках новой стратегии партнерства АБР готов инвестировать в Азербайджан до 2,5 млрд долларов.

АБР создан в 1966 году, штаб-квартира расположена в Маниле. Банк объединяет 69 стран-акционеров, из них 50 - государства Азиатско-Тихоокеанского региона.