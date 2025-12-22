Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Гёйчае женщина скончалась от отравления угарным газом

    Происшествия
    • 22 декабря, 2025
    • 09:18
    В Гёйчае женщина скончалась в результате несчастного случая.

    Как сообщает Report, Лала Искендер гызы Мирзалиева скончалась от отравления угарным газом в бане, расположенной во дворе дома.

    По факту в прокуратуре Гёйчайского района проводится расследование.

    Гёйчай несчастный случай
