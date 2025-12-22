İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Göyçayda qadın dəm qazından zəhərlənərək ölüb

    Hadisə
    • 22 dekabr, 2025
    • 09:05
    Göyçayda qadın dəm qazından zəhərlənərək ölüb

    Göyçayda qadın dəm qazından zəhərlənərək ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, Mirzəliyeva Lalə İsgəndər qızının evin həyətyanı sahəsində yerləşən hamam otağında çimərkən dəm qazından zəhərlənərək ölüb.

    Göyçay rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

    Göyçay dəm qazı

