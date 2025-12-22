Göyçayda qadın dəm qazından zəhərlənərək ölüb
Hadisə
- 22 dekabr, 2025
- 09:05
Göyçayda qadın dəm qazından zəhərlənərək ölüb.
"Report" xəbər verir ki, Mirzəliyeva Lalə İsgəndər qızının evin həyətyanı sahəsində yerləşən hamam otağında çimərkən dəm qazından zəhərlənərək ölüb.
Göyçay rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
09:07
Bakıda evdə yanğın olub, bir nəfər ölübHadisə
09:06
İlham Əliyev MDB dövlət başçılarının qeyri-rəsmi Zirvə görüşündə iştirak etməyəcəkXarici siyasət
09:06
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (22.12.2025)Maliyyə
09:05
Göyçayda qadın dəm qazından zəhərlənərək ölübHadisə
09:03
Qubada qadını avtomobil vuraraq öldürübHadisə
09:02
Premyer Liqa: İlin son oyununda "Sabah" "Sumqayıt"ın qonağı olacaqFutbol
09:00
Tramp Luiziana qubernatorunu ABŞ-nin Qrenlandiya üzrə xüsusi elçisi təyin edibDigər ölkələr
08:44
Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi əvvəlki vəziyyətinə qaytarılıb - YENİLƏNİBİnfrastruktur
08:41