İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi FIBA Çempionlar Kubokunda mübarizəyə başlayır

    Komanda
    • 13 mart, 2026
    • 09:22
    Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi FIBA Çempionlar Kubokunda mübarizəyə başlayır

    Azərbaycanın qadınlardan ibarət 3x3 basketbol millisi Taylandın paytaxtı Banqkokda keçirilən FIBA Çempionlar Kubokunda bu gün mübarizəyə başlayır.

    "Report"un məlumatına görə, B qrupunda yer alan yığma ilk olaraq Kanada və meydan sahibləri ilə üz-üzə gələcək.

    Qarşılaşmalar müvafiq olaraq saat 13:20 və 16:05-də start götürəcək. Azərbaycan millisi sabah İspaniya ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək.

    Qeyd edək ki, turnirin qalibi FIBA 3x3 Çempionlar Kuboku 2027, FIBA 3x3 Dünya Kuboku 2027 və 2028-ci il Yay Olimpiya Oyunlarına vəsiqə qazandıran Olimpiya Təsnifat turnirində iştirak hüququ əldə edəcək.

    FIBA Çempionlar Kuboku Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi

    Son xəbərlər

    10:02

    Mikayıl Cabbarov Orta Dəhlizin regional inteqrasiyada rolundan danışıb

    Biznes
    09:59

    Vu Honqbo: Çin qlobal idarəetməyə öz yanaşmalarını təklif edir

    Xarici siyasət
    09:52

    XIII Qlobal Bakı Forumunun ikinci günü keçirilir

    Xarici siyasət
    09:41
    Foto

    Laçın Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında bir il ərzində 12 898 sayda müxtəlif tibbi xidmətlər göstərilib

    Sağlamlıq
    09:32

    Azərbaycan neftinin qiyməti 105 dolları keçib

    Energetika
    09:30

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Lənkəran" öz meydanında "Quba"nı qəbul edir

    Komanda
    09:24
    Foto

    Ümumdünya Şəhərsalma Forumu və Ətraf Mühit Gününə hazırlıq müzakirə olunub

    Ekologiya
    09:22

    Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi FIBA Çempionlar Kubokunda mübarizəyə başlayır

    Komanda
    09:10

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.03.2026)

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti