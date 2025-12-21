İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycana qış fəsli daxil olub

    Daxili siyasət
    • 21 dekabr, 2025
    • 19:03
    Azərbaycana qış fəsli daxil olub

    Bu gün saat 19:03-də Azərbaycana qış fəsli daxil olub.

    "Report" xəbər verir ki, bununla da Şimal yarımkürəsində qış, Cənub yarımkürəsində isə yay fəsli başlayacaq.

    Bu zaman Yerin fırlanma oxu Günəş istiqaməti ilə ən böyük bucaq əmələ gətirir və ya Günəş həmin gün günorta üfüqdən minimum hündürlükdə (26⁰.2) olur. Həmin gün ən qısa gündüz (gündüzün uzunluğu 9 saat 17 dəqiqə 22 saniyə) və ən uzun gecə (gecənin uzunluğu 14 saat 42 dəqiqə 38 saniyə) olur.

    Qış fəslinin uzunluğu 88 gün 23 saat 42 dəqiqə 52 saniyə təşkil edəcək.

    Qış fəsli Şimal yarımkürəsi
    В Азербайджане наступила астрономическая зима
    Winter season begins in Azerbaijan

    Son xəbərlər

    19:26

    Azərbaycan Premyer Liqasında XVI turun daha bir oyunu keçirilib

    Futbol
    19:18
    Foto

    Parisdə yerləşən Azərbaycan dili məktəbində Yeni il bayramı qeyd olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    19:03

    Azərbaycana qış fəsli daxil olub

    Daxili siyasət
    18:53

    İsrail Qəzza zolağının şimalına yeni aviazərbələr endirildiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    18:43

    Lukaşenko: 2026-cı ildə Aİİ-yə sədrlik Qazaxıstana keçəcək

    Digər ölkələr
    18:27

    Beyləqanda ötən ay törədilmiş qətlin üstü açılıb

    Hadisə
    18:20

    Suriyada İŞİD qruplaşmasının terrorçuları saxlanılıb

    Digər ölkələr
    18:06
    Foto

    Bakıda 21 istiqamətdə tıxac var

    İnfrastruktur
    17:50

    Türkiyənin Vitse-prezidenti: Cənubi Qafqazda sabitlik yolunda addımlar regionun əməkdaşlığa yönəlmiş geosiyasi qovşağa çevrildiyini göstərir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti