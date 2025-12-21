ABŞ Venesuela yaxınlığında üçüncü tankeri ələ keçirib
Digər ölkələr
- 21 dekabr, 2025
- 19:53
ABŞ Venesuela sahilləri yaxınlığında beynəlxalq sularda daha bir tankeri ələ keçirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" və "Bloomberg" mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Məlumata görə, Panama bayrağı altında üzən və ABŞ sanksiyaları altında olan "Bella 1" tankerinin Venesuelaya yükləmə üçün getdiyi qeyd olunub.
Qeyd edək ki, bu, artıq üçüncü ələ keçirmə hadisəsidir. Bundan əvvəl dekabrın 10-da "Skipper" tankeri və şənbə günü isə "Centuries" supertankeri saxlanılmışdı.
