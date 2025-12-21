İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    ABŞ Venesuela yaxınlığında üçüncü tankeri ələ keçirib

    Digər ölkələr
    • 21 dekabr, 2025
    • 19:53
    ABŞ Venesuela yaxınlığında üçüncü tankeri ələ keçirib

    ABŞ Venesuela sahilləri yaxınlığında beynəlxalq sularda daha bir tankeri ələ keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" və "Bloomberg" mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, Panama bayrağı altında üzən və ABŞ sanksiyaları altında olan "Bella 1" tankerinin Venesuelaya yükləmə üçün getdiyi qeyd olunub.

    Qeyd edək ki, bu, artıq üçüncü ələ keçirmə hadisəsidir. Bundan əvvəl dekabrın 10-da "Skipper" tankeri və şənbə günü isə "Centuries" supertankeri saxlanılmışdı.

    ABŞ Venesuela tanker
    США перехватили третий танкер вблизи Венесуэлы

    Son xəbərlər

    20:19

    Ermənistanın Baş naziri yük tranzitinin bərpasına görə Azərbaycana təşəkkür edib

    Region
    20:12

    Azərbaycan Basketbol Liqasında X tura yekun vurulub

    Komanda
    20:01

    Azərbaycan boksçuları Türkiyədə keçirilən dostluq turnirində 32 medal qazanıblar

    Fərdi
    19:53

    ABŞ Venesuela yaxınlığında üçüncü tankeri ələ keçirib

    Digər ölkələr
    19:46
    Foto

    "Harmoniya" sənədli filminin təqdimatı keçirilib

    İncəsənət
    19:42

    Qurbanqulu Berdiməhəmmədov: Türkmənistan-Azərbaycan əməkdaşlığı bundan sonra da inkişaf edəcək

    Xarici siyasət
    19:26

    Azərbaycan Premyer Liqasında XVI turun daha bir oyunu keçirilib

    Futbol
    19:18
    Foto

    Parisdə yerləşən Azərbaycan dili məktəbində Yeni il bayramı qeyd olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    19:03

    Azərbaycana qış fəsli daxil olub

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti