Süni intellektlə bağlı təqaüd proqramında məbləğin müəyyənləşdirilməsi meyarı açıqlanıb
Daxili siyasət
- 01 fevral, 2026
- 19:24
Süni intellektlə bağlı Gənclər Fondu tərəfindən təqaüd proqramı elan olunub və hazırda qeydiyyat prosesi davam edir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Gənclər Fondunun icraçı direktoru vəzifəsini icra edən Yusif Vəliyev Azərbaycan Gəncləri Günü münasibətilə keçirilən "GəncLAND" Gənclər Festivalı zamanı jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
"Seçilən gənclər aylıq təqaüd əldə edəcəklər və bununla özlərini süni intellekt, innovasiyada inkişaf etdirə biləcəklər" , - Y. Vəliyev bildirib.
Onun sözlərinə görə, təqaüdün məbləği seçilən şəxsdən asılı olacaq.
Y. Vəliyev həmçinin bildirib ki, yaxın günlərdə Azərbaycanın ən böyük fərdi intellektual yarışı təşkil olunacaq.
"Eyni zamanda, "GəncTalks" proqramı da təşkil olunacaq" , - o deyib.
Son xəbərlər
19:58
Azərbaycan Basketbol Liqasında XV tura yekun vurulubKomanda
19:49
Rusiya Ukraynada mədənçilərin olduğu avtobusa dronlarla hücum edib, 10‑dan çox insan ölübDigər ölkələr
19:41
İranda etirazlar zamanı həlak olanların adları dərc edilibRegion
19:37
Cəlilabadda əmiləri tərəfindən baltalanan yeniyetmələrin vəziyyətləri açıqlanıb - YENİLƏNİB-2Hadisə
19:33
"OPEC+" martda neft hasilatını artırmamaq qərarını qüvvədə saxlayıb - YENİLƏNİBEnergetika
19:24
Süni intellektlə bağlı təqaüd proqramında məbləğin müəyyənləşdirilməsi meyarı açıqlanıbDaxili siyasət
19:14
Ukrayna Müdafiə Nazirliyi: İsveç ən böyük hərbi yardım paketlərindən birini hazırlayırDigər ölkələr
18:39
Kran-Montanadakı barda baş verən yanğında ölənlərin sayı 41 nəfərə çatıbDigər ölkələr
18:20
Foto