    Daxili siyasət
    • 01 fevral, 2026
    • 19:24
    Süni intellektlə bağlı Gənclər Fondu tərəfindən təqaüd proqramı elan olunub və hazırda qeydiyyat prosesi davam edir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Gənclər Fondunun icraçı direktoru vəzifəsini icra edən Yusif Vəliyev Azərbaycan Gəncləri Günü münasibətilə keçirilən "GəncLAND" Gənclər Festivalı zamanı jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    "Seçilən gənclər aylıq təqaüd əldə edəcəklər və bununla özlərini süni intellekt, innovasiyada inkişaf etdirə biləcəklər" , - Y. Vəliyev bildirib.

    Onun sözlərinə görə, təqaüdün məbləği seçilən şəxsdən asılı olacaq.

    Y. Vəliyev həmçinin bildirib ki, yaxın günlərdə Azərbaycanın ən böyük fərdi intellektual yarışı təşkil olunacaq.

    "Eyni zamanda, "GəncTalks" proqramı da təşkil olunacaq" , - o deyib.

    süni intellekt Gənclər Fondu təqaüd proqramı

    Süni intellektlə bağlı təqaüd proqramında məbləğin müəyyənləşdirilməsi meyarı açıqlanıb

