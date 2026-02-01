Kran-Montanadakı barda baş verən yanğında ölənlərin sayı 41 nəfərə çatıb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İsveçrədə Kran-Montana kurortundakı barda baş verən yanğın nəticəsində həlak olanların sayı 41-ə yüksəlib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Blick" qəzeti Valais kantonunun prokurorluğunun açıqlamasına istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, 18 yaşlı isveçrəli gənc yanıq xəsarətlərinin nəticəsində bu il yanvarın 31-də Sürix xəstəxanasında dünyasını dəyişib.

    Xatırladaq ki, yanğın 1 yanvar gecəsi İsveçrənin mərkəzindəki məşhur dağ-xizək kurortu olan Kran-Montanadakı "Le Constellation" barında baş vermişdi. Yanvarın 2-də polis 40 nəfərin öldüyünü və 119 nəfərin xəsarət aldığını təsdiqləmişdi.

    İsveçrə Kran-Montana yanğın
    Число погибших из-за пожара в баре в Кран-Монтане выросло до 41
    Death toll from Crans-Montana bar fire rises to 41

