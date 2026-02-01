Число погибших из-за пожара в баре в Кран-Монтане выросло до 41

Число погибших в результате пожара в баре курорта Кран-Монтана возросло до 41.

Как передает Report, об этом сообщила газета Blick со ссылкой на заявление прокуратуры кантона Вале.

По ее данным, 18-летний швейцарец умер от последствий ожогов 31 января этого года в больнице Цюриха.

Напомним, что пожар произошел в ночь на 1 января в баре Le Constellation на популярном горнолыжном курорте Кран-Монтана в центре Швейцарии. 2 января в полиции подтвердили смерть 40 человек и сообщили о 119 пострадавших.