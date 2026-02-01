Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах

    Число погибших из-за пожара в баре в Кран-Монтане выросло до 41

    Другие страны
    • 01 февраля, 2026
    • 17:34
    Число погибших из-за пожара в баре в Кран-Монтане выросло до 41

    Число погибших в результате пожара в баре курорта Кран-Монтана возросло до 41.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Blick со ссылкой на заявление прокуратуры кантона Вале.

    По ее данным, 18-летний швейцарец умер от последствий ожогов 31 января этого года в больнице Цюриха.

    Напомним, что пожар произошел в ночь на 1 января в баре Le Constellation на популярном горнолыжном курорте Кран-Монтана в центре Швейцарии. 2 января в полиции подтвердили смерть 40 человек и сообщили о 119 пострадавших.

    пожар в Кран-Монтане Швейцария погибшие
    Death toll from Crans-Montana bar fire rises to 41
    Ты - Король

    Последние новости

    17:55
    Фото

    Подведены итоги Кубка Гейдара Алиева по лыжному спорту

    Командные
    17:34

    Число погибших из-за пожара в баре в Кран-Монтане выросло до 41

    Другие страны
    17:26

    Иранский беспилотник на фоне учений провел разведку над Оманским заливом

    В регионе
    17:09

    Федерация дзюдо Азербайджана провела экзамены на пояса

    Индивидуальные
    16:56

    Глава МИД Италии: Балканы должны вступить в ЕС раньше Украины

    Другие страны
    16:38

    Тегеран: Военные атташе ЕС должны немедленно покинуть Иран

    В регионе
    16:21

    Алькарас победил Джоковича и впервые выиграл Australian Open

    Индивидуальные
    16:13
    Фото

    TƏBİB: Состояние одного из пострадавших в ДТП в Агсу тяжелое - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    15:56

    Глава Мюнхенской конференции призвал к усилению участия ЕС в ядерном зонтике НАТО

    Другие страны
    Лента новостей