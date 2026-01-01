При взрыве на швейцарском горнолыжном курорте погибли несколько человек
Другие страны
- 01 января, 2026
- 10:16
В кафе на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана произошел взрыв.
Как передает Report, об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на полицию.
В результате взрыва погибли несколько человек.
В правоохранительных органах сказали, что случился взрыв неизвестного происхождения. Представитель полиции уточнил, что есть несколько раненых и несколько погибших. Но их число и какие-либо подробности не приводятся.
