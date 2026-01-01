İsveçrədə dağ-xizək kurortunda partlayış olub, bir neçə nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 01 yanvar, 2026
- 11:13
İsveçrənin Kran-Montana dağ-xizək kurortunda bir kafedə partlayış baş verib, bir neçə nəfər ölüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AFP agentliyi polisə istinadən məlumat yayıb.
Hüquq-mühafizə orqanlarından bildirilib ki, hadisə nəticəsində yaralananlar da var. Lakin onların sayı dəqiqləşdirilməyib.
İsveçrədə dağ-xizək kurortunda partlayış olub, bir neçə nəfər ölübDigər ölkələr
