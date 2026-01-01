İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 01 yanvar, 2026
    • 11:13
    İsveçrədə dağ-xizək kurortunda partlayış olub, bir neçə nəfər ölüb

    İsveçrənin Kran-Montana dağ-xizək kurortunda bir kafedə partlayış baş verib, bir neçə nəfər ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AFP agentliyi polisə istinadən məlumat yayıb.

    Hüquq-mühafizə orqanlarından bildirilib ki, hadisə nəticəsində yaralananlar da var. Lakin onların sayı dəqiqləşdirilməyib.

    İsveçrə Kran-Montana dağ-xizək kurortu
    При взрыве на швейцарском горнолыжном курорте погибли несколько человек

