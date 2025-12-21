Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Азербайджане состоялась презентация документального фильма "Гармония"

    Искусство
    • 21 декабря, 2025
    • 20:01
    В Азербайджане состоялась презентация документального фильма "Гармония", который отражает традиции сосуществования и толерантности между представителями различных религий.

    Как сообщает Report, фильм был подготовлен в рамках совместного проекта Государственного комитета по работе с религиозными учреждениями Азербайджана, Фонда по пропаганде духовных ценностей и Баку Медиа Центра. Презентация фильма прошла в киноцентре "Низами" при участии представителей государственных учреждений, общественных деятелей, религиозных общин, СМИ и интеллигенции.

    На церемонии презентации были произнесены речи об идеях и целях фильма, а также о важности традиций мультикультурализма и толерантности в нашей стране.

    Съемки фильма проходили в различных регионах Азербайджана, в религиозных храмах, а также в рамках фестиваля "Цвет различия", который был проведен 5 ноября в Баку. Цель съемок - показать атмосферу толерантности и мультикультурализма в Азербайджане, межрелигиозную гармонию, солидарность, культурное разнообразие и пропагандировать ценности мирного сосуществования.

    Фильм освещает повседневную жизнь и взаимоотношения трех подруг разной религиозной принадлежности, на их примере раскрывается толерантная атмосфера в стране. Их образ жизни, семейные отношения, религиозные практики и дружеские связи на фоне азербайджанской взаимопонимания, доверия и культурного разнообразия.

    Сюжет фильма демонстрирует, как героини, несмотря на культурное разнообразие, живут в мире и согласии. Фильм через призму толерантности, взаимного уважения и мультикультурных ценностей пропагандирует политику государства по сохранению и развитию межрелигиозной гармонии.

    Стоит отметить, что фильм был создан для продвижения гармонии между религиозными общинами и развития межрелигиозной гармонии в Азербайджане. Главный продюсер фильма - Арзу Алиева, продюсер - Орман Алиев, режиссер-постановщик - Фуад Мамедзаде, сценаристы - Фуад Мамедзаде и Рамиль Алиев, оператор-постановщик - Зия Бабаев, композитор - Хафиз Ибрагимли.

    Фото
    "Harmoniya" sənədli filminin təqdimatı keçirilib

