Израиль сообщил о новых авиаударах по северной части сектора Газа
Другие страны
- 21 декабря, 2025
- 18:27
Армия обороны Израиля заявила о ликвидации боевиков, пытавшихся пересечь "жёлтую линию" в секторе Газа.
Как передает Report со ссылкой на израильские СМИ, об этом сообщила армейская пресс-служба.
"Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по нескольким боевикам, которые сегодня пересекли линию прекращения огня в секторе Газа на севере страны", - говорится в сообщении.
По данным ЦАХАЛ, в ходе трех отдельных инцидентов несколько человек пересекли "желтую линию" и приблизились к позициям Иерусалимской бригады и Северной бригады дивизии "Газа", представляя угрозу.
В свою очередь палестинская медиасеть "Кудс", связанная с ХАМАС, сообщила о четырех пострадавших в результате обстрела ЦАХАЛ в районе Туфа города Газа на севере анклава.
Последние новости
18:50
В Бейлагане раскрыто убийство, совершенное в прошлом месяцеПроисшествия
18:27
Израиль сообщил о новых авиаударах по северной части сектора ГазаДругие страны
18:08
Лукашенко: Председательство в ЕАЭС в 2026 году перейдет к КазахстануДругие страны
17:51
Йылмаз: Южный Кавказ становится геополитическим регионом, ориентированным на сотрудничествоВ регионе
17:38
Силы безопасности Сирии задержали семь террористов ИГДругие страны
17:19
Йылмаз: Ускорение мирного процесса между Азербайджаном и Арменией – важный этапИнфраструктура
17:18
Джевдет Йылмаз: Мы верим, что Азербайджан и Армения вскоре подпишут мирное соглашение - ИНТЕРВЬЮВнешняя политика
16:44
Иран и Пакистан обсудили региональные вопросыВ регионе
16:24