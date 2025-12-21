Израиль сообщил о новых авиаударах по северной части сектора Газа

Армия обороны Израиля заявила о ликвидации боевиков, пытавшихся пересечь "жёлтую линию" в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на израильские СМИ, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по нескольким боевикам, которые сегодня пересекли линию прекращения огня в секторе Газа на севере страны", - говорится в сообщении.

По данным ЦАХАЛ, в ходе трех отдельных инцидентов несколько человек пересекли "желтую линию" и приблизились к позициям Иерусалимской бригады и Северной бригады дивизии "Газа", представляя угрозу.

В свою очередь палестинская медиасеть "Кудс", связанная с ХАМАС, сообщила о четырех пострадавших в результате обстрела ЦАХАЛ в районе Туфа города Газа на севере анклава.