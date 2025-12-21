Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Израиль сообщил о новых авиаударах по северной части сектора Газа

    • 21 декабря, 2025
    • 18:27
    Израиль сообщил о новых авиаударах по северной части сектора Газа

    Армия обороны Израиля заявила о ликвидации боевиков, пытавшихся пересечь "жёлтую линию" в секторе Газа.

    Как передает Report со ссылкой на израильские СМИ, об этом сообщила армейская пресс-служба.

    "Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по нескольким боевикам, которые сегодня пересекли линию прекращения огня в секторе Газа на севере страны", - говорится в сообщении.

    По данным ЦАХАЛ, в ходе трех отдельных инцидентов несколько человек пересекли "желтую линию" и приблизились к позициям Иерусалимской бригады и Северной бригады дивизии "Газа", представляя угрозу.

    В свою очередь палестинская медиасеть "Кудс", связанная с ХАМАС, сообщила о четырех пострадавших в результате обстрела ЦАХАЛ в районе Туфа города Газа на севере анклава.

    ЦАХАЛ сектор Газа авиаудары
    İsrail Qəzza zolağının şimalına yeni aviazərbələr endirildiyini açıqlayıb

