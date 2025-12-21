Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Бейлагане раскрыто убийство, совершенное в прошлом месяце

    Происшествия
    • 21 декабря, 2025
    • 18:50
    В Бейлагане раскрыто убийство, совершенное в прошлом месяце

    Полицейские задержали подозреваемого в убийстве 68-летней женщины в селе Болсулу Бейлаганского района.

    Как сообщает Report, предположительно, 27 ноября задержанный Шамистан Гасанзаде (1994 г.р.) задушил жительницу села Назилю Мустафаеву в ее доме, преследуя корыстные цели.

    Расследование по факту продолжается.

