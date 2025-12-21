В Бейлагане раскрыто убийство, совершенное в прошлом месяце
Происшествия
- 21 декабря, 2025
Полицейские задержали подозреваемого в убийстве 68-летней женщины в селе Болсулу Бейлаганского района.
Как сообщает Report, предположительно, 27 ноября задержанный Шамистан Гасанзаде (1994 г.р.) задушил жительницу села Назилю Мустафаеву в ее доме, преследуя корыстные цели.
Расследование по факту продолжается.
