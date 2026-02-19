Аббас Аббасов: БИГ в сотрудничестве с движениями за независимость добьется значимых результатов

Бакинская инициативная группа (БИГ) в сотрудничестве с движениями за независимость добьется значимых результатов на международном уровне в вопросах деколонизации.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов, выступая на международной конференции "Неоколониализм и глобальное неравенство".

По его словам, БИГ уже добилась значительных результатов и они стали возможны благодаря двум ключевым факторам. "Во-первых, была проведена активная работа по мобилизации местного населения, повышению осведомленности о колониальной политике и укреплению национальной идентичности при участии лидеров общественного мнения и интеллектуалов. Во-вторых, использовались политические и ненасильственные стратегии, а также инструменты международной дипломатии для привлечения глобального внимания и расширения внешней поддержки", - сказал он.

Аббасов также подчеркнул роль неправительственных организаций в поддержке антиколониальных движений. По его словам, в течение последних двух лет БИГ стала одной из платформ, способствующих продвижению глобальной повестки деколонизации.

"За последние три года мы организовали 35 международных конференций и других мероприятий, провели около 150 исследований, опубликовали более 40 докладов и интервью, представили альтернативные отчеты и заявления в структуры ООН, а накануне открыли онлайн-музей деколонизации", - отметил он.

Исполнительный директор выразил уверенность, что совместные усилия позволят и в дальнейшем продвигать процессы деколонизации и добиваться практических изменений на международном уровне.