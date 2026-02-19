Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Лейла Алиева посетила детский дом и клинический центр в Тиране

    Внешняя политика
    • 19 февраля, 2026
    • 12:01
    Лейла Алиева посетила детский дом и клинический центр в Тиране

    Лейла Алиева посетила действующий в Тиране детский дом Hannah and Rozafa.

    Как сообщает Report, детский дом Hannah and Rozafa – государственное учреждение, предназначенное для несовершеннолетних лиц, лишенных родительской опеки или проживающих в социально опасной среде.

    Отмечалось, что деятельность учреждения направлена, в частности, на защиту, воспитание и обеспечение всестороннего ухода за детьми в возрасте от 0 до 6 лет. Воспитанникам учреждения на ранних этапах их развития оказывается необходимая психологическая и моральная поддержка, а также предоставляются медицинские услуги.

    Затем Лейла Алиева познакомилась с университетским больничным центром Mother Teresa.

    Было отмечено, что этот центр является главной государственной университетской больницей не только в Тиране, но и во всей Албании. Здесь квалифицированным персоналом оказываются высококачественные медицинские услуги с использованием самых современных технологий.

    В этой же больнице сосредоточена основная онкологическая служба страны, где пациенты проходят лучевую терапию, химиотерапию и комплексное хирургическое лечение.

    В центре с чуткостью относятся к здоровью каждого ребенка, их процесс лечения подкрепляется сострадательным подходом и разнообразной средой.

    Лейла Алиева детский дом Тирана больничный центр Албания
    Фото
    Leyla Əliyeva Tiranada uşaq evi və xəstəxana mərkəzini ziyarət edib
    Фото
    Leyla Aliyeva visits orphanage and clinical center in Tirana
    Ты - Король

    Последние новости

    12:55

    Минздрав Армении: Зарегистрирован первый случай заражения лихорадки чикунгунья

    В регионе
    12:52

    Обнародовано число уже зарегистрированных для участия на WUF13 в Баку

    Инфраструктура
    12:51

    Визы для иностранцев на WUF13 будут бесплатными

    Внешняя политика
    12:49

    Завтра в Азербайджане ожидаются осадки и сильный ветер

    Экология
    12:47
    Фото

    В ходжалинское село Ханабад возвращаются первые жители

    Внутренняя политика
    12:47

    Генсек ООН представит обзор реализации Новой городской повестки

    Другие страны
    12:44
    Фото

    Азербайджан и Иордания обсудили сотрудничество в сфере туризма

    Туризм
    12:42

    Премьер Пакистана прибыл в Вашингтон для участия в Совете мира по Газе

    Другие страны
    12:41

    Запускается новый автобусный рейс из Баку в Лачын

    Инфраструктура
    Лента новостей