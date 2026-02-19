Для участников форума WUF13 будет организован бесплатный транспорт

В этом году для зарегистрировавшихся на 13-ю сессию Всемирного градостроительного форума (WUF13), которая пройдет в Баку, будет организован бесплатный транспорт.

Как сообщает Report, для всех зарегистрированных участников WUF13 в период проведения мероприятия между Международным аэропортом Гейдара Алиева и назначенными городскими транспортными центрами будут курсировать специальные автобусы.

Также проезд до места проведения мероприятия будет бесплатным.

Напомним, что WUF13 пройдет 17-22 мая в Баку.