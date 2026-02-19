Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Для участников форума WUF13 будет организован бесплатный транспорт

    Внутренняя политика
    • 19 февраля, 2026
    • 12:04
    Для участников форума WUF13 будет организован бесплатный транспорт

    В этом году для зарегистрировавшихся на 13-ю сессию Всемирного градостроительного форума (WUF13), которая пройдет в Баку, будет организован бесплатный транспорт.

    Как сообщает Report, для всех зарегистрированных участников WUF13 в период проведения мероприятия между Международным аэропортом Гейдара Алиева и назначенными городскими транспортными центрами будут курсировать специальные автобусы.

    Также проезд до места проведения мероприятия будет бесплатным.

    Напомним, что WUF13 пройдет 17-22 мая в Баку.

    WUF13 транспорт и логистика участники
    WUF13 iştirakçıları üçün nəqliyyat xidmətləri pulsuz olacaq
    Free transport services to be provided for WUF13 participants in Baku
